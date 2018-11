Die Aktie des Düngemittelproduzenten steuert auf eine entscheidende Weichenstellung zu. Das Unternehmen wird am 15. November die Daten für das 3 Quartal präsentieren. Daraus könnten wichtige Impulse für die Aktie resultieren; in jedwede Richtung natürlich. Mit Blick auf die aktuelle Kursentwicklung scheint sich der Optimismus in Bezug auf die anstehenden Quartalszahlen allerdings in Grenzen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...