Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 25,50 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kurseinbruch in Reaktion auf die Kennziffern zeige, dass die Anleger den Ausblick des Halbleiterkonzerns anzweifelten und vielmehr einen Abschwung in der Branche erwarteten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürften ihnen in dieser Phase die unerwartet hohen Investitionen nicht gefallen haben. Das Kursziel macht der Experte nun an seinen Prognosen für das Jahr 2019 fest./edh/tih Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-11-13/08:13

ISIN: DE0006231004