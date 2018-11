Kapsch TrafficCom hat die US-Company eTrans Systems übernommen. eTrans ist ein im US-Bundesstaat Virginia ansässiger Lösungsanbieter für vernetzte und autonome Fahrzeuge (CAV, Connected and Autonomous Vehicles), die die Grundlage für ein breites Spektrum an Sicherheits- und Mobilitätsanwendungen bilden. Die Übernahme erweitert den Angaben zufolge das Lösungsangebot von Kapsch für Verkehrsvernetzungen (V2X, Vehicle-to-everything) innerhalb des sich schnell entwickelnden Bereichs vernetzter und autonomer Fahrzeuge. eTrans gehört künftig zu Kapsch TrafficCom. Die Lösungen des übernommenen Unternehmens werden in das globale Produktportfolio von Kapsch integriert. Kapsch und eTrans arbeiten bereits bei mehreren Projekten in ...

