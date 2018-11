Der britische Vodafone -Konzern hat im ersten Geschäftshalbjahr wegen teurer Abschreibungen einen Milliardenverlust verbucht. In den ersten sechs Monaten (Ende September) des Geschäftsjahrs 2018/19 fuhr das Unternehmen einen Fehlbetrag von 7,8 Milliarden Euro ein, wie der seit Oktober amtierende neue Vorstandschef Nick Read am Dienstag in London mitteilen musste. In die roten Zahlen rissen den Konzern 3,5 Milliarden Euro Abschreibungen auf die Geschäfte unter anderem in Spanien und Rumänien sowie in ähnlicher Höhe die Fusion des indischen Geschäfts mit einem Konkurrenten. Ein Jahr zuvor hatte Vodafone noch 1,2 Milliarden Euro Gewinn geschrieben.

Aus der im Mai angedeuteten jährlichen Dividendensteigerung wird es nun im laufenden Jahr voraussichtlich erst einmal nichts. Die Ausschüttung werde wohl auf Niveau des Vorjahres liegen, trotz besserer Aussichten beim Bargeldzufluss in diesem Jahr, hieß es. Insgesamt ging der Erlös im ersten Halbjahr um 5,5 Prozent auf 21,8 Milliarden Euro zurück, vor allem weil das indische Geschäft nicht mehr einbezogen wurde. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um 4,2 Prozent auf die erwarteten 7,1 Milliarden Euro. Den Serviceumsatz konnte Vodafone im zweiten Quartal aus eigener Kraft - also ohne Währungseinflüsse und Zu- wie Verkaufe - um 0,5 Prozent steigern und damit stärker als von Analysten gedacht./men/jha/

ISIN GB00BH4HKS39

AXC0092 2018-11-13/08:43