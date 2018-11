Wer geglaubt hatte, die Krise an der Börse sei vorbei, hat sich geirrt. Am Montag ging es mit den Aktienkursen wieder einmal drastisch nach unten. Mit einer reduzierten Gewinn- und Umsatzprognose hat der Apple-Zulieferer Lumentum einen wesentlichen Anteil an dem Einbruch. Auch Amazon verlor deutlich.

