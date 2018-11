An der Wall Street ging es am Vortag richtig zur Sache. Nach der Gewinnwarnung des Apple-Zulieferers Lumentum brachen bei vielen Tech-Aktien die Dämme. Dow-Schwergewicht Apple verlor fünf Prozent an Wert und war damit maßgeblich am Tagesverlust des Index von 600 Punkten verantwortlich. Aber auch bei den Banken zogen viele Anleger ihr Geld ab. Etwas überraschend gibt es in Asien am Morgen auch ein paar grüne Vorzeichen, weshalb die Indikationen für den DAX besser ausschauen als erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...