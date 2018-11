SAP: Kostspielige Übernahme im Cloud Computing

Der deutsche Softwarehersteller SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) übernimmt das US-Unternehmen Qualtrics für acht Milliarden US-Dollar. Ein kostspieliger Schachzug, zum Ausbau des CRM-Geschäfts.

Der deutsche Softwarehersteller SAP übernimmt das US-Unternehmen Qualtrics für acht Milliarden US-Dollar. Erhofft wird sich durch die zweite Milliardenübernahme in diesem Jahr ein verstärkter Ausbau der Cloud-Computing Sparte im Hause SAP. Experten sehen hierbei vor allem einen Angriff auf den amerikanischen Rivalen Salesforce, der aktuelle Platzhirsch im Bereich Cloud-Anwendungen. Obwohl SAP auf Konzerneben weitaus mehr Umsatz erzielt als Salesforce, erzielen die US-Amerikaner den größten Teil des Umsatzes aus dem Cloud-Geschäft. SAP erzielte im vergangenen Jahr knapp 19,5 Milliarden Euro Umsatz durch Softwareanwendungen, wovon 3,8 Milliarden Euro aus Cloud Geschäften stammen. Bei Salesforce bezog sich der Gesamtumsatz auf rund 10,5 Milliarden US Dollar, wobei ganze 9,7 Milliarden US Dollar nur aus dem Bereich Cloud-Computing stammen.

