Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 30 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern liefere im für die Branche sehr schwierigen Umfeld weiter starke Ergebnisse ab, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt sei skeptisch, dass Infineon den Abschwung erst ganz am Ende spüren werde. Der Experte bleibt aber gerade mit Blick auf die Chips zum Energiemanagement als wichtigsten Umsatzträger optimistisch./ag/tih Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-11-13/09:01

ISIN: DE0006231004