E.On: Kursexplosion voraus?

Symbol:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atDerzeit gibt es wahrlich nicht viele mögliche Kaufkandidaten an der deutschen Börse. Der DAX befindet sich sowohl mittel- als auch langfristig in einem klaren Abwärtstrend und die Chance mit Long-Positionen positiv durchzustarten sind eher klein. Zu den wenigen Ausnahmen stabiler Kursentwicklungen, gehören derzeit die Versorger. So zeigt E.On bereits seit Wochen relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.Chart vom 12.11.2018Diesem Sektor geben wir derzeit die besten Chancen auf Erfolg. So konnte bereits in der vorigen Woche Nordex als Kaufkandidat überzeugen. Nun könnte E.On ebenfalls loslegen. Sollten die Kurse den Widerstand bei rund 8.80 EUR nach oben durchbrechen, gehen wir auch hier von einem kurzfristig stärkeren Anstieg aus.Den Trigger für einen möglichen Einstieg wäre im Bereich von 8.85 EUR. Die Kurse müssen also über diese Marke steigen, um ein Kaufsignal auszulösen. Der Stopp kann anschließend unter das Tief der letzten Handelswoche platziert werden. Das Risiko ist somit absolut überschaubar. Mit etwas Rückenwind könnte ein Anstieg auf bis zu 10 EUR möglich sein.Aussicht:Autor: Achim Mautz