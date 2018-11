Die Aktie von Aurora Cannabis konnte am Montag nach Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Quartal 2019 (per 30. September) zunächst massive Kursgewinne verbuchen, musste diese jedoch im Laufe des Tages vollständig wieder abgeben. Am Ende ging das Papier sogar in Toronto mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 9,20 Kanadische Dollar aus dem Handel. Damit geht aus charttechnischer Sicht der Kampf um die 200-Tage-Linie weiter. Wie kam es dazu? Der Reingewinn kletterte im Berichtszeitraum auf 105,5 Millionen Dollar, nach 3,6 Millionen Dollar in der entsprechenden Vorjahresperiode. Im Vorquartal (Q4 per 30. Juni) konnte Aurora Cannabis 79,9 Millionen Dollar erzielen. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 260 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 55 Prozent auf 29,7 Millionen Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...