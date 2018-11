Kommt jetzt die Rezession?

"Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlechter geworden. Man ist desillusioniert", sagt Finanzexperte Robert Halver (Baader Bank). Viele Punkte wie Handelsstreit, Brexit oder Italien drückten auf die Stimmung. Was Anleger jetzt tun sollten, verrät Halver bei Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die CASMOS Media GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...