Das Relative Stärke System der TSI Premium Strategie spürt regelmäßig die Wertpapiere auf, die sich in einem aussichtsreichen Aufwärtstrend befinden. Zwar steht die Börsenampel seit geraumer Zeit auf Rot, sodass derzeit keine neuen Werte in das Depot aufgenommen werden. Jedoch befinden sich weiterhin die Aktien des US-Depotbausteins im Portfolio, um weiterhin einen Fuß in der Tür zu haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...