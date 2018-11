Das Analysehaus CFRA hat British American Tobacco von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 4150 auf 3500 Pence gesenkt. Die Bewertung des Tabakkonzerns sei nach dem jüngsten Rückschlag äußerst interessant, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein mögliches Verbot von Menthol-Zigaratten in den USA würde den Konzern zwar hart treffen, aber bis zu einer Umsetzung dürften wohl einige Jahre vergehen. Zudem dürften nicht alle Raucher das Rauchen nach einem derartigen Bann aufgeben, fügt der Analyst hinzu./mf/la Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0002875804