Die in der ersten Phase des Aktienmarkt-Einbruchs noch gelobte relative Stärke unseres auf Basis des LBBW-Dividenden-Scoring-Modells zusammengestellten Musterdepots hat sich in den vergangenen Wochen leider nicht fortgesetzt. Auf Monatssicht verlor das aus neun Aktien bestehende Portfolio fast 5 Prozent an Wert, während die Benchmark (bestehend aus Dax, MDax und Euro Stoxx 50) nur knapp unter Wasser ...

