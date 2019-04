Mit Dividendenfonds können Anleger am Geldsegen der Konzerne teilhaben. Andreas Jacobs, Portfolio-Manager bei der Performance Swiss AG und Berater des von Monega verwalteten Top Dividend-Fonds, erläutert die Vorzüge von Dividendentiteln.Aktuellen Schätzungen zufolge dürften die Dividendenausschüttungen in diesem Jahr erneut einen Rekordwert erreichen: Allein für die 30 Dax-Konzerne dürften in dieser Saison insgesamt rund 38 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Damit läge die Ausschüttungssumme nochmals eine Milliarde über dem vergangenen Jahr. Zwar haben zahlreiche Anleger die Vorzüge von Dividendentiteln bereits erkannt, wer noch zögert, findet im aktuellen Marktkommentar von Andreas Jacobs weitere Argumente für diese Werte. Jacobs ist als Portfolio-Manager bei der Performance Swiss AG tätig und berät den von der Fondsboutique Monega verwalteten Top Dividend-Fonds (ISIN: DE000A14N7Y3).

