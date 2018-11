Die VTG Aktiengesellschaft (ISIN: DE000VTG9999), eines der führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa,

setzt auch im dritten Quartal 2018 die erfolgreiche Entwicklung der Vormonate fort und steigert den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2018 um 3,4 Prozent auf 775,7 Mio. Euro (Vorjahr: 750,2 Mio. Euro). Das EBITDA verbessert sich trotz einiger negativer Sondereffekte um 2,0 Prozent von 250,7 Mio. Euro auf 255,8 Mio. Euro. Zu den zusätzlichen Belastungen gehören hohe Aufwendungen für die am 4. Oktober 2018 abgeschlossene Übernahme der Nacco-Gruppe sowie Rechts- und Beratungskosten, die im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure entstanden. Bereinigt um diese einmaligen Aufwendungen steigt das EBITDA um 4,5 Prozent auf 264,8 Mio. Euro (Vorjahr: 253,3 Mio. Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) liegt bei 1,44 Euro und damit 5,7 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert von 1,36 Euro.

"Umsatz und EBITDA des Konzerns knüpfen an die positive Entwicklung der vergangenen Monate an. Erfreulich ist zudem die erneut gestiegene Auslastung in der Waggonvermietung und das insgesamt starke Ergebnis des Geschäftsbereichs", so Dr. Heiko Fischer, Vorsitzender des Vorstands der VTG Aktiengesellschaft. "Mit dem erfolgreichen Abschluss der Nacco-Akquisition Anfang Oktober 2018 haben wir darüber hinaus einen wichtigen Meilenstein für den Konzern erreicht und die Grundlage dafür gelegt, unsere Markposition als größter privater Waggonvermieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...