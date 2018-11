Die Commerzbank hat die Einstufung für HHLA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Adrian Pehl bleibt in einer am Dienstag vorliegenden Studie trotz etwas enttäuschender Entwicklung am Hamburger Hafen zuversichtlich, dass der Logistikkonzern im Gesamtjahr ein operatives Ergebnis von mehr als 180 Millionen Euro erreichen kann./ag/la

Datum der Analyse: 13.11.2018

