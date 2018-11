Das US-Entsorgungsunternehmen Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, NYSE: WM) kündigt eine Quartalsdividende von 46,5 US-Cents an. Die Auszahlung erfolgt am 14. Dezember 2018 (Record Date: 30. November 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit unverändert 1,86 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 90,86 US-Dollar (Stand: 12. November 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,05 Prozent. Zuletzt wurde im Dezember ...

