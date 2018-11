Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungsanlagen auf Basis von Brennstoffzellen, veröffentlicht heute die Zahlen zu den ersten 9 Monaten 2018.

Vorstandsbericht

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 verlief für die SFC Energy AG überaus zufriedenstellend. Dabei verzeichneten wir bereits zum Jahresstart, gemessen am ersten Quartal, Rekordergebnisse auf Umsatz- und Ergebnisseite. Insbesondere das Erreichen der Profitabilitätsschwelle stellt ein absolutes Highlight der Unternehmensgeschichte dar. Mehr noch: Wir sind der weltweit einzige börsennotierte Brennstoffzellenhersteller, der operativ profitabel arbeitet. Trotz einer sich im dritten Quartal saisonal leicht verlangsamenden Umsatzdynamik und der Verschiebung der Auslieferung eines Großauftrags im Defense & Security-Bereich in das vierte Quartal hat sich die nachhaltige Wachstumsentwicklung verfestigt.

Unterstützend wirkt ein klarer Trend hin zur Brennstoffzelle als saubere, zuverlässige und vor allem vielseitig einsetzbare Alternative im Bereich von netzfernen Energiequellen. Dies spiegelt sich deutlich in der Entwicklung der SFC-Geschäftsfelder wider. Insbesondere in den Segmenten Oil & Gas, Industry und Defense & Security verzeichneten wir weiterhin umsatzseitig deutliche Zuwächse.

Der Ausbau der Vertriebs- und Serviceorganisation im Oil & Gas-Bereich trägt Früchte und führte im dritten Quartal zu einem Rekordauftragseingang. Während die Bestellungen in allen Produktbereichen auf Bestands- und Neukundenseite zunahmen, gewann SFC Energy von einem kanadischen Öl & Gaskonzern den bisher größten Auftrag für EFOY Pro Brennstoffzellen im Umfang von 1 Mio. CAD.

Trotz der erwähnten Verschiebung der Lieferung eines Auftrages in das vierte Quartal im Defense & Security-Bereich konnte der Segmentumsatz gegenüber den ersten neun Monaten 2017 mehr als verdreifacht werden. Unter anderem trug auch ein Folgeauftrag aus Großbritannien signifikant zur positiven Entwicklung bei.

Auch das Geschäftsfeld Industry konnte im Berichtszeitraum insbesondere durch Projekte mit der neuen Laserplattform weiteres Wachstum verzeichnen. Unsere Produktplattform etabliert sich immer stärker im Markt.

Im Segment Clean Energy & Mobility konnte das Vorjahresumsatzniveau noch nicht erreicht werden. Ursächlich hierfür ist ein Großauftrag, der im ersten Quartal 2017 zu verzeichnen ...

