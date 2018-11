Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) teilt heute Neuigkeiten über Mattres Firm Inc. und deren Sanierungsprozess mit.

Wie bereits am 26. Oktober mitgeteilt befindet sich Mattres Firm Inc., die amerikanische Beteiligung der Steinhoff International Holdings BV, im Chapter Eleven Verfahren (am ehesten vergleichbar vielleicht dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung) und scheint hier wohl Fortschritte zu machen. Heute wird gesprochen von "taking steps to implement a pre-packaged plan of reorganization". Wie wir bereits berichteten ist die Sanierungsnotwendigkeit bei Mattres Firm Inc. zum größten Teil hausgemacht:

Es scheint Konsens zu sein, dass Mattres mit seinen am Ende 3230 Filialen stellenweise eigene Stores kannibalisierte und ein zu dichtes Netz an Geschäften führte. Als erster Schritt sollen nun mindestens 20% der Stores geschlossen werden, dank Chapter Eleven relativ günstig.

Mattres war bei Übernahme durch Steinhoff eine gehebelte Gesellschaft mit 1,3 Mrd. USD Nettoschulden, Mietverpflichtungen von 2,7 Mrd. USD und 60% der Assets in der Bilanz bestanden aus Good Will - resultierend aus dem wilden Einkaufsrausch des Mattres Managements ...

