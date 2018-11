Die Gesamtleistung des OHB SE (ISIN: DE0005936124)-Konzerns erreichte nach neun Monaten EUR 633,7 Mio., eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut 17% (Vorjahr: EUR 541,0 Mio.).

Das operative Ergebnis (EBITDA) legte auf EUR 47,1 Mio. zu (Vorjahr: EUR 41,6 Mio.). Die erzielte operative EBITDA-Marge stabilisierte sich nach neun Monaten mit 7,4 % auf Vorjahresniveau (7,7%). Trotz der höheren Abschreibungen von EUR 12,7 Mio. im laufenden Geschäftsjahr nach EUR 9,9 Mio.im Vorjahr, steigt das EBIT auf EUR 34,4 Mio. nach EUR 31,7 Mio. im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge lag mit 5,4% dagegen unter Vorjahr (5,9%). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) nach den ersten neun Monaten 2018 legte auf EUR 31,7 Mio. zu (Vorjahreswert: EUR 29,6 Mio.). Erhöhte Einkommen- und Ertragsteuern in Höhe von EUR 10,8 Mio. (Vorjahr: EUR 8,9 Mio.) im Berichtszeitraum 2018 resultierten in einem leicht verbesserten Konzernperiodenergebnis in Höhe von EUR 21,0 Mio. (Vorjahr: EUR 20,6 Mio.).

Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Unternehmensbereichs ...

