In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Apple, Alibaba, SAP, Infineon, Nordex, Tesla und BYD. Die Aktie von Apple kommt schwer unter Druck und zieht den gesamten Markt mit nach unten. Dabei könnten sich die Sorgen als unbegründet herausstellen. In Deutschland sorgt SAP mit einer sehr teuren Übernahme für Schlagzeilen und schlechte Stimmung. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um Kaufchancen bei Alibaba und Infineon, die beide gerade zu sehr attraktiven Preisen zu haben sind, um erneut schwache Zahlen von Nordex, um einen weiteren Kurstreiber bei Tesla und um das kurz bevorstehende Kursfeuerwerk bei BYD.