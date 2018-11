Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) der führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und givve, ein auf Mitarbeiterbindung und -motivation spezialisiertes FinTech-Unternehmen, bauen ihre bestehende Partnerschaft im Bereich digitaler Mitarbeiter-Benefits aus.

Die givve Mastercard wird von Wirecard ausgegeben und kann an 36 Millionen Akzeptanzstellen weltweit als Zahlungsmethode genutzt werden. givve hat bereits über 8.500 Unternehmenskunden, darunter die Lindner Group und Mercateo, gewonnen, knapp 300.000 Benefit-Karten für Mitarbeiter über die Wirecard-Plattform ausgegeben und verkauft täglich 500 neue Karten. Das Münchner Unternehmen givve ist eines der zehn am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland und wurde kürzlich von der Up Group übernommen. Dadurch können die Einsatzmöglichkeiten der gemeinsamen ...

