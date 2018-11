Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Uniper nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Kraftwerkskonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als Enttäuschung wertet sie aber, dass Uniper für das Jahr nun mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) in der unteren Hälfte der bisherigen Zielspanne rechnet./gl/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-11-13/12:04

ISIN: DE000UNSE018