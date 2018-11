Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs (GS) versinkt immer tiefer in einen Skandal. In Malaysia soll sich die Bank vor einigen Jahren unrechtmäßig bereichert haben. Die Asiaten fordern nun Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe. In den USA wurde zudem Klage erhoben gegen zwei Ex-Manager. Die GS-Aktie steht unter erheblichem Druck.

