Heute ist nicht der Tag von Nordex (WKN: A0D655): Deren Aktie bricht unter hohem Volumen gleich -17,8% ein. Der Grund: Schlechte Zahlen, Absenken der Prognose für 2018 und Sorgen um die Liquidität. Nach einer Stunde sind bereits mehr Aktien gehandelt als normal an mehreren Tagen zusammen.

Die vom Management in der offiziellen Q3-Mitteilung angedeutete "Belebung des Geschäfts" spiegelt sich höchstens in den wachsenden Auftragseingängen wider, die sich im Q3 im Vergleich zum Vorjahresquartal ver-fünf-facht hatten. Ansonsten ist fast keine der Zahlen so, wie sie sein sollten. Ganz im Gegenteil …

Die Lage bei Nordex verdüstert sich.

Nordex Q3-Zahlen im Überblick: Prognose wird gekürzt - Nettoverschuldung wächst rapide

Der Umsatz liegt in den ersten 3 Quartalen mit 1,77 Milliarden Euro um rund ein Viertel niedriger als im Vorjahr. Beim EBITDA blieben 61% (!) weniger hängen (71,4 Mio. Euro)! Die EBITDA-Marge wurde damit fast halbiert.

Das Konzernergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr (27,9 Mio. Euro) deutlich ins Negative ...

