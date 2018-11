Das Analysehaus Jefferies hat Innogy nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36,80 Euro belassen. Der Energiekonzern habe die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtiger seien die gesenkten Jahresziele für das operative Ergebnis (Ebit) im Bereich Erneuerbare Energien und im Vertriebsgeschäft, wobei sich am operativen Konzernausblick dank des höheren Ziels für das Netzgeschäft nichts geändert habe./gl/tih Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-11-13/12:16

ISIN: DE000A2AADD2