Das Analysehaus RBC hat Uniper nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Kraftwerkskonzern sei in den ersten neun Monaten des Jahres wegen Veränderungen im Unternehmensportfolio deutlich zurückgegangen und habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu rechne das Management nun mit einem Jahres-Ebit in der unteren Hälfte der Zielspanne, was ebenfalls weniger wäre als erwartet./gl/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-11-13/12:20

ISIN: DE000UNSE018