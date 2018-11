Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson nach den Zahlen für das dritte Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 26,10 Euro belassen. Die Resultate seien zwar uneinheitlich ausgefallen, aber der Ausverkauf der Aktie erscheine übertrieben, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expansion des Baumaschinenherstellers in Wachstumsmärkten und der stabile Auftragseingang auf hohem Niveau lieferten günstige Ausgangsbedingungen für die mittelfristige Entwicklung./mf/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-11-13/12:27

ISIN: DE000WACK012