Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Uniper nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Resultate des Kraftwerkskonzerns für die ersten neun Monate des Jahres hätten ergebnisseitig seine Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer ersten Reaktion am Dienstag. Er rechnet nun mit sinkenden Gewinnschätzungen am Markt für 2018 und 2019./gl/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2018-11-13/12:39

ISIN: DE000UNSE018