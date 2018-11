Mauerkirchen (ots) - Die neue Dimension des magazinierten Nagels aus Holz



Am 3. Dezember 2018 bringt die BECK Fastener Group aus Österreich die

Weiterentwicklung des preisgekrönten LignoLoc® Holznagelsystems auf den Markt.

Das neue F60-System bietet größere Dimensionen, bessere Auszugs- und Scherwerte

und mehr Möglichkeiten für den ökologischen Holzbau.



Ein Jahr nach der Markteinführung von LignoLoc®, dem ersten magazinierten Nagel

aus Holz, stellt das Unternehmen BECK die Weiterentwicklung des

Innovationsproduktes vor. Das System besteht aus dem F60 LignoLoc®

Druckluftnagler der Tochtergesellschaft FASCO und Buchenholznägeln mit einer

Länge von 45 bis 90 mm bei Durchmessern von 4,7 und 5,3 mm.



Von den neuen Dimensionen profitiert vor allem der ökologische Holzhausbau durch

neue metallfreie Befestigungsmöglichkeiten, beispielsweise zur

Vorkonfektionierung von Brettstapeldecken oder in der Produktion von

Vollholzwandsystemen.



Stoffreine Verbindungen auf Knopfdruck



Um die Holznägel direkt und ohne Vorbohren in Holz* oder Holzwerkstoffe

einschießen zu können, sorgt der LignoLoc® F60-Druckluftnagler für die

notwendige Power. Reine Holzverbindungen werden im ökologischen Holzhausbau

besonders geschätzt. Sie vermeiden Wärmebrücken, hinterlassen keine

Korrosionsspuren und beschädigen keine Werkzeuge beim Bearbeiten von

Wandelementen. Beständig gegen Pilzbefall, können LignoLoc® Nägel auch bestens

im Außenbereich eingesetzt werden.



Maximale Haltekraft durch Holzschweißen



BECK LignoLoc® Nägel verschmelzen beim Einschießen mit dem Umgebungsholz und

verbinden sich damit unlösbar. Dieser Effekt des sogenannten Holzschweißens

wurde von Wissenschaftlern der Universität Hamburg geprüft und bestätigt, und

führte im Jänner 2018 zu einer Veröffentlichung im European Journal of Wood and

Wood Products.



Vorbildliche Ökologie



Von der Produktion bis zum Recycling heben sich LignoLoc® Holznägel durch ihre

umweltfreundlichen Eigenschaften hervor. Europäische Buche ist ein

nachwachsender Rohstoff mit kurzen Transportwegen. Laut einer Studie des

Nova-Instituts verursacht die Produktion eines LignoLoc® Holznagels nur ein

Viertel der Treibhausgase als die eines technisch vergleichbaren Stahlnagels.



Auf dem Weg zur Bauzulassung



Mit der Erteilung der Bauzulassung für die LignoLoc® Holznägel erweitern sich

künftig die Anwendungsmöglichkeiten im Holzbau noch mehr. Im Moment werden die

benötigten Langzeitstudien durchgeführt, deren Ergebnisse voraussichtlich bis

zum September 2019 ihre Bewertung erhalten. Über Aktuelles informiert der

Lignoloc®-Newsletter unter beck-lignoloc.com/newsletter

(https://www.beck-lignoloc.com/newsletter).



www.beck-lignoloc.com



Youtubelink: https://youtu.be/pEesC0bETvw



Kontakt:

BECK Fastener Group - Raimund BECK KG

Doris Stempfer, Public Relations

+43 7724 2111-0,PR@beck-austria.comwww.beck-fastener.com