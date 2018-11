Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Der Verkauf des Anteils an Holcim Indonesia durch LafargeHolcim sei für die Heidelberger eine positive Nachricht, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Zementkonzern dürfte von einer Konsolidierung der Branche in Indonesien profitieren./mf/tih Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2018-11-13/12:40

ISIN: DE0006047004