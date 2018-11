Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat VTG nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Schienenlogistikkonzern habe die Konsenserwartungen erfüllt, und operativ laufe es mit einer gut 93-prozentigen Auslastung der Waggonflotte weiter gut, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Ausblick habe das Management noch nicht an die Übernahme von Nacco angepasst./gl/bek Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

