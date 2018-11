True Leaf bringt seine ersten Hanfprodukte für Katzen auf den Markt DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung True Leaf bringt seine ersten Hanfprodukte für Katzen auf den Markt 13.11.2018 / 13:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. True Leaf bringt seine ersten Hanfprodukte für Katzen auf den Markt Die neue Linie des Unternehmens mit funktionellen Leckereien für Katzen ist nun in Europa erhältlich VERNON, BC - 13. November 2018 - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf" oder das "Unternehmen") (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine pflanzliche Wellness-Marke für Haustiere und ihre Halter, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen seine True Hemp-Produktlinie in Europa um sieben speziell für Katzen entwickelte Hanfprodukte ergänzt hat und damit den Einstieg in den Markt für Katzenprodukte vollzieht. Die neuen Produkte für Katzen beinhalten fünf verschiedene Leckereien auf Hanfbasis und zwei Spielzeuge. Die innovativen Leckereien haben eine knackige Außenhülle und einen weichen Kern mit Hanf. Die Leckereien sind in fünf Rezepturen erhältlich, die auf gängige Gesundheitsprobleme in Katzen zugeschnitten sind. Die True Hemp-Produktlinie für Katzen - Calming, Skin+Coat, Anti-Hairball, Urinary Tract Support und Senior, eine Rezeptur, die die Gelenkgesundheit in erwachsenen Katzen fördert - ist ab sofort im Handel in Europa und im Internet erhältlich. Das Unternehmen hat auch True Hemp-Spielkissen mit Hanf und Katzenminze oder Baldrian für Katzen auf den Markt gebracht. "Unsere ersten Produkte für Katzen in Europa, der weltweit zweitgrößten Region im Heimtiermarkt, werden zu unserem globalen Umsatzwachstum und unser Markenstrategie beitragen", sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. "Unsere neuen Katzenprodukte auf Hanfbasis erfüllen die Gesetzesvorschriften in Europa, sodass sich Tierhalter guten Gewissens für True Hemp entscheiden können. True Leaf hat es sich zum Ziel gesetzt, der globale Markenführer des Vertrauens für Cannabis in Haustierprodukten zu sein." True Leaf Pet, eine Tochter von True Leaf, ist ein Pionier in der Herstellung von Produkten auf Hanfsamenbasis für Hunde. Die True Hemp-Linie aus funktionellen Kausnacks, Ergänzungsmitteln auf Ölbasis und Zahnpflegesticks ist eines der ersten Produktangebote auf Hanfbasis für Haustiere, das weltweit vermarktet wird und mittlerweile in 2.800 Läden in Nordamerika und Europa erhältlich ist. Anfang des Monats eröffnete True Leaf Online-Shops in drei großen europäischen Märkten. Tierhalter in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich können die Produkte von True Leaf Pet nun online unter www.trueleafpet.eu kaufen und sich direkt nach Hause liefern lassen. Der Launch des Online-Shops in Frankreich bedeutet für True Leaf den Einstieg in den großen französischen Heimtiermarkt, der einen geschätzten Wert von 4,6 Milliarden Euro hat (Quelle: Euromonitor 2017). Die Produkte von True Leaf Pet sind auch bei Amazon und in den Vereinigten Staaten unter www.trueleafpet.com sowie in Kanada unter www.trueleafpet.ca erhältlich. Über True Leaf True Leaf ist eine pflanzliche Wellness-Marke für Haustiere und ihre Halter. True Leaf wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. True Leaf Medicine Inc. befindet sich in der Endphase des Antragsverfahrens auf Erteilung einer Zulassung als Hersteller von staatlich genehmigtem medizinischem Cannabis für den kanadischen Markt. Diese Zulassung steht unter dem Vorbehalt einer Inspektion durch Health Canada, um nach Fertigstellung der Cannabisaufzuchtanlage des Unternehmens, die derzeit in Lumby (British Columbia) errichtet wird, die Produktion, Herstellung und den Vertrieb von Cannabisprodukten zu ermöglichen. Die Anlage wird voraussichtlich im Herbst 2018 fertiggestellt. True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und ist eines der ersten Unternehmen, das weltweit Produkte auf Hanfbasis für Haustiere vermarktet. Das Unternehmen vertreibt eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfsamenbasis für Haustiere. Die True Hemp-Kausnacks, -Zahnpflegesticks und -Ergänzungsmittel auf Ölbasis sind derzeit in mehr als 2.800 Ladengeschäften in ganz Nordamerika und Europa erhältlich. www.trueleaf.com Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan Director, Public Relations Paul@trueleaf.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358 Ansprechpartner für Anleger: Kevin Bottomley (Kanada) Director und Corporate Relations Kevin@trueleaf.com Mobil: 778-389-9933 Tirth Patel (USA) Edison Advisors tpatel@edisongroup.com Tel: 646-653-7035 Folgen Sie True Leaf twitter.com/trueleafpet facebook.com/trueleafpet instagram.com/trueleafpet Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: www.trueleaf.com/pages/investor. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! 13.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.