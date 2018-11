Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Zahlen des Softwareherstellers hätten sowohl die Konsenserwartungen als auch seine eigenen Schätzungen verfehlt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Compugroup dürfte aber den Ausblick für das Gesamtjahr erreichen, wenn auch beim Umsatz nur am unteren Ende der Prognosespanne./mf/tih Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2018-11-13/13:17

ISIN: DE0005437305