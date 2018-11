Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler nach den endgültigen Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zyklische wie auch strukturelle Herausforderungen dürften die Profitabilität des Autozulieferers kurz- und mittelfristig weiter belasten, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die niedrige Bewertung und die hohe Dividendenrendite sollten die Aktie unterdessen stützen. Die Unsicherheit dürfte aber anhalten, bis das Unternehmen einen Ausblick für 2019 gegeben hat, was im März kommenden Jahres der Fall sein sollte./mf/bek Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SHA0159