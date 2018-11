Die US-Bank Citigroup hat Nordex nach Neunmonatszahlen sowie einem vorsichtigen Ausblick auf "Sell" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Während der Umsatz und der operative Barmittelzufluss ihre Erwartungen übertroffen hätten, sei das operative Ergebnis (Ebitda) dahinter zurückgeblieben, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der weiter zunehmenden Auftragsdynamik dürften sich die Anleger bei der Analystenkonferenz zu den Zahlen auf die niedrigeren Margen fokussieren. Der Windturbinenhersteller sieht den Umsatz und die Profitabilität nun eher am unteren Ende der jeweiligen Jahreszielspannen./gl/la Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2018-11-13/13:21

ISIN: DE000A0D6554