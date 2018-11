Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Innogy nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36,76 Euro belassen. Der Energiekonzern habe in den ersten neun Monaten erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Analyst Sam Arie in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der gesenkte Ausblick für das Vertriebsergebnis könnte aber auf Eon negativ abstrahlen./ag/tih Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0114 2018-11-13/13:25

ISIN: DE000A2AADD2