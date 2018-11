Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf Erholungskurs liegen die europäischen Aktienkurse am Dienstagmittag. Nach dem Abverkauf vom Wochenauftakt steigt der DAX um 0,8 Prozent auf 11.415 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,6 Prozent an. Händler sprechen von einer Gegenbewegung, gestützt aber auch von einigen guten Unternehmenszahlen. So schnellen Vodafone um 8,4 Prozent nach. Der Telekom-Konzern hat die Prognose für den freien Cashflow erhöht.

Der Telekom-Index führt mit einem Plus von 2,3 Prozent die Gewinnerliste in Europa bei den Branchenindizes an. Bis auf die Öl- und Gaswerte sowie die Versorger verzeichnen alle Sektoren mehr oder weniger deutliche Aufschläge.

Marktteilnehmer warnen allerdings, die Bewegung könne von Anlegern jederzeit für neuerliche Verkäufe genutzt werden. Am Umfeld habe sich wenig geändert: Der Handelsstreit der USA vor allem mit China, der umstrittene Haushaltsplans Italiens und der bevorstehende und noch ungeregelte Brexit treiben den Anlegern die Sorgenfalten auf die Stirn.

Die Prognose der Ratingagentur Moody's, dass sich die Kreditbedingungen global verschlechtern werden, wird unterdessen als weiteres Warnzeichen verstanden. Moody's erwartet, dass sich das Wirtschaftswachstum in den G20-Ländern 2019 abschwächen wird auf 2,9 Prozent nach 3,3 Prozent in diesem und vorhergehenden Jahr.

Spannend wird, ob Italien den von der EU geforderten nachgearbeiteten Haushaltsplan vorlegen wird, ansonsten dürften die Spannungen zwischen Brüssel und Rom wie auch die Renditen der italienischen Staatsanleihen weiter steigen. Die italienische Zehnjahresrendite klettert um 3 weitere Basispunkte nach oben auf 3,48 Prozent.

Der Euro, der zuletzt mit der Italienthematik neue Jahrestiefs markierte, zeigt sich mit 1,1250 Dollar auf dem tieferem Niveau stabil.

Gute Bayer-Zahlen überwiegen Prozessrisiken

Bayer hat im dritten Quartal zwar über ein Viertel weniger verdient, damit die Erwartungen am Markt aber übertroffen. Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Ein Wermutstropfen ist zwar, dass die Klagen im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat auf etwa 9.300 gestiegen sind, Ende August waren es noch 8.700. Aktuell überwiegen aber die guten Geschäftszahlen: Die Aktie legt um 0,6 Prozent zu.

Größte DAX-Gewinner sind Covestro, BASF, Lufthansa und Wirecard, die alle zwischen 2 und 3 Prozent gewinnen. Auf der Verliererseite stechen im DAX Fresenius mit einem Minus von 0,9 Prozent und Thyssen mit einem Abschlag von 0,7 Prozent hervor.

In der zweiten Reihe geht es bei Nordex stark abwärts, sie knicken um 14 Prozent ein. "Nach dem guten Ordereingang im dritten Quartal hatte man hier auf eine Stabilisierung des Geschäfts gesetzt", sagt ein Marktteilnehmer. Nun erwartet der Windturbinenhersteller den Umsatz wie auch die Gewinnmarge aber nur am unteren Ende der Prognose.

Cancom wiederum profitieren mit einem Plus von 5,2 Prozent von einer Kaufempfehlung. Eine Analysten-Empfehlung ist es auch, die Wacker Neuson um gut 7 Prozent nach oben treibt.

Der Energieversorger Uniper bleibt nach den ersten neun Monaten aufgrund von Bewertungseffekten in den roten Zahlen. Für das Gesamtjahr hat das Unternehmen die Prognosen zwar insgesamt bestätigt, mit einem allerdings vorsichtigen Unterton. Die Aktie verliert 2,5 Prozent.

Erhöhte Cashflow-Prognose bei Vodafone wird gefeiert

Im TecDAX geht es für die beiden Telekomaktien 1&1 Drillisch und United Internet nach der Vorlage der Quartalszahlen um jeweils knapp 3 Prozent nach oben.

Als "insgesamt in line" werden die Zahlen von Hamburger Hafen (HHLA) bezeichnet. Sowohl beim Umsatz als auch Gewinn seien die Analystenprognosen ziemlich genau getroffen worden. Dazu sei auch der Ausblick bestätigt worden. Das reicht bei der Aktie bereits für ein sattes Plus von gut 7 Prozent.

Tom Tailor rutschen dagegen um fast 11 Prozent ab. Der Modekonzern ist im dritten Quartal bei schwächeren Margen und weniger Umsatz in die roten Zahlen gerutscht. Wegen Gewinneinbußen in Kombination mit einem laufenden Investitionsprogramm rutschte der freie Cashflow weiter ins Minus ab.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.212,51 0,58 18,43 -8,32 Stoxx-50 2.958,42 0,47 13,94 -6,90 DAX 11.414,94 0,79 89,50 -11,63 MDAX 24.059,33 0,91 216,56 -8,17 TecDAX 2.595,29 1,09 28,10 2,62 SDAX 10.857,85 0,45 48,24 -8,66 FTSE 7.065,67 0,18 12,59 -8,26 CAC 5.080,92 0,43 21,83 -4,36 Bund-Future 160,15 -0,10 2,53 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:39 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1252 +0,28% 1,1245 1,1246 -6,3% EUR/JPY 128,28 +0,44% 128,22 127,91 -5,2% EUR/CHF 1,1360 +0,18% 1,1361 1,1350 -3,0% EUR/GBP 0,8708 -0,28% 0,8731 0,8744 -2,1% USD/JPY 114,00 +0,17% 113,99 113,72 +1,2% GBP/USD 1,2923 +0,54% 1,2884 1,2860 -4,4% Bitcoin BTC/USD 6.360,61 -0,1% 6.373,68 6.391,35 -53,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,62 0,00 Deutschland 10 J. 0,40 0,40 -0,03 USA 2 Jahre 2,90 2,92 1,01 USA 10 Jahre 3,17 3,18 0,76 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,69 59,93 -2,1% -1,24 +1,1% Brent/ICE 68,68 70,12 -2,1% -1,44 +8,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.198,47 1.200,62 -0,2% -2,15 -8,0% Silber (Spot) 14,02 14,00 +0,1% +0,02 -17,2% Platin (Spot) 845,45 841,00 +0,5% +4,45 -9,0% Kupfer-Future 2,71 2,68 +1,1% +0,03 -19,2% ===

