Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Compugroup nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Für den auf Artpraxen und Kliniken spezialisierten Softwareanbieter sei es in einem bewegten Jahr ein wenig aufregendes Quartal gewesen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht das Unternehmen voll in der Spur und bestätigt seine Kaufempfehlung nachdrücklich./ag/edh Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2018-11-13/13:34

ISIN: DE0005437305