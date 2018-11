Die NordLB hat die Einstufung für Daimler auf "Halten" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Entwicklungskosten für neue Technologien dürften die Automobilhersteller in den kommenden Jahren deutlich zweistellige Milliarden-Beträge kosten, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dem steigenden Kosten- und Investitionsdruck versuchten die Konzerne mit vermehrten Kooperationen beziehungsweise Allianzen entgegenzuwirken./edh/bek/gl Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0135 2018-11-13/14:03

ISIN: DE0007100000