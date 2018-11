IRW-PRESS: GoverMedia Plus Canada Corp.: Govermedia Plus Canada Corp. unterzeichnet Absichtserklärung zur Akquisition der Kryptowährungsbörse EXMO

Vancouver, British Columbia: 13. November 2018 - GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W) (GoverMedia oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit EXMO, einer der größten Kryptowährungsbörsen Europas, unterzeichnet hat. Dieser LOI sichert dem Unternehmen während eines Zeitraums von bis zu 180 Tagen die Exklusivität bei den Transaktionsverhandlungen zu. Nach Abschluss der Transaktion wird das zusammengeführte Unternehmen unter dem Namen EXMO firmieren.

Im Rahmen der Absichtserklärung haben die Vertragsparteien vereinbart, dass die geplante Transaktion allen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllen und so kosteneffizient wie möglich strukturiert wird.

Erwartungsgemäß wird die endgültige Struktur der Transaktion durch eine definitive Vereinbarung zwischen dem GoverMedia Plus Canada Corp. und EXMO definiert. Die entsprechende Vereinbarung wird Erklärungen, Garantien und Klauseln beinhalten, wie sie für diese Art der geplanten Transaktion üblich sind. Zusätzlich werden darin die üblichen aufschiebenden Bedingungen, wie der zufriedenstellende Abschluss einer Due Diligence-Prüfung sowie der Erhalt aller erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen, einschließlich jener der CSE und der Aktionäre von GoverMedia Plus Canada Corp. enthalten sein.

Roland J. Bopp, CEO von GoverMedia Plus Canada Corp. konstatiert: Ich freue mich sehr, den beabsichtigten Unternehmenszusammenschluss mit EXMO, einer der größten Kryptowährungsbörsen Europas, bekannt geben zu können. Dies ist ein weiterer Schritt in der öffentlich angekündigten strategischen Partnerschaft des Unternehmens. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Unternehmenszusammenlegung wird das Unternehmen über mehr als 2,0 Millionen aktive Users und über eine hervorragende Plattform verfügen, die den Weg für weitere Umsatzzuwächse sowie eine Steigerung des Betriebsergebnisses in den europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Märkten ermöglicht. Dies wird ein wichtiger Schritt für das Unternehmen sein, das wir zu einem starken, weltweit führenden Anbieter mit erheblichem Wachstumspotential und finanzieller Flexibilität ausbauen wollen, um damit gleichzeitig eine kurz- und langfristige Wertsteigerung des Unternehmens zu erreichen.

Sergey Zhdanov, CEO von EXMO, erklärt: Wir von EXMO sehen in dieser Zusammenlegung eine perfekte Chance, um unser Team zu stärken und unseren Einfluss auf den universellen Kryptowährungsmarkt zu vergrößern. Wir sind von dieser Partnerschaft begeistert, weil sie uns bessere Einblicke für unsere Entscheidungsfindungen ermöglicht und unseren Kunden eine optimale Infrastruktur und maximale Sicherheit bietet. Diese Zusammenlegung wird uns dabei helfen, eines unserer Hauptziele zu erreichen: uns als eines der glaubwürdigsten und zuverlässigsten Unternehmen der Kryptowährungsbranche zu positionieren.

Über EXMO

EXMO ist die führende Kryptowährungsbörse Osteuropas und in puncto Volumina und Liquidität eine der größten internationalen Börsen. Sie wurde im Jahr 2013 gegründet und mit Sitz in London, mit Niederlassungen in Kiew, Barcelona und Moskau. Die Plattform wird derzeit von über 1,5 Millionen Users, 50.000 aktiven Tradern, mehr als 100 Trading-Paaren und 6 Fiatwährungen (USD, EUR, RUB, PLN, UAH, TRY) genutzt. Das durchschnittliche Tageshandelsvolumen beträgt zwischen 40 und 50 Millionen Dollar.

Über GoverMedia Plus Canada Corp.

GoverMedia Plus Canada Corp. ist eine kanadische Dachgesellschaft mit einer zu 100 Prozent unternehmenseigenen russischen Technologie-Tochtergesellschaft. GoverMedia hat eine voll einsatzfähige, moderne Internetplattform entwickelt, die umfassende Online-Services bietet, wie etwa E-Commerce, soziale Medien, Multimedia, Unternehmensauktionen, Unternehmensdatenbanken, Nachrichtenplattformen, Crowdfunding, Kryptowährungen und Blockchain-Dienstleistungen. Wir sind davon überzeugt, dass die GoverMedia-Plattform die erste und einzige Internetplattform ist, die ein solch breites Spektrum an Online-Services anbietet, die über ein einziges Konto zugänglich sind. Das Management und die Berater des Unternehmens können ein umfassendes Know-how in den Bereichen Telekommunikation, Spitzentechnologie, Unternehmensentwicklung und Finanzen vorweisen. www.gm.plus und www.govermedia.plus.

Diese Pressemeldung stellt kein Angebot des Unternehmens zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Stammaktien der Gesellschaft dürfen in den USA nicht ohne Registrierung gemäß dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (US Securities Act ") oder einer Befreiung von einer solchen Registrierung angeboten oder verkauft werden. Die Stammaktien wurden und werden in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich angeboten. Die Stammaktien waren und werden nicht gemäß dem US Securities Act oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

In den Aussagen dieser Pressemeldung können auch bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sein, die sich auf mögliche Entwicklungen beziehen, welche die Geschäftstätigkeit, die Prognosen, die Finanzlage und andere Aspekte von GoverMedia beeinflussen. Die Verwendung von Ausdrücken wie werden, erwarten, beabsichtigen, planen und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Zu diesen Aussagen zählt auch, dass das Unternehmen den Handel an der CSE wieder aufnehmen wird. Die tatsächlichen Ergebnisse der spezifischen Themen, die in dieser Meldung beschrieben werden, und die Betriebstätigkeit des Unternehmens im Allgemeinen, können sich erheblich von den Prognosen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Obwohl solche Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung von der Unternehmensführung von GoverMedia nach bestem Wissen getätigt wurden, können sich aufgrund von Geschäftsrisiken und Unsicherheiten erhebliche Abweichungen in Bezug auf Ausmaß, Zeitpunkt und andere Faktoren ergeben, zu denen unter anderem auch die Abhängigkeit von GoverMedia von Dritten, die allgemeine Markt- und Wirtschaftslage, technische Faktoren, die Verfügbarkeit von Fremdkapital, der Erhalt von Einnahmen sowie andere Faktoren zählen, von denen viele nicht im Einflussbereich von GoverMedia liegen. GoverMedia lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung von Informationen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, ab, sofern dies in den geltenden Wertpapiergesetzen nicht gefordert wird.

