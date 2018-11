Die Schweizer Großbank UBS hat LEG auf "Buy" belassen. Er habe mit einem Branchenexperten gesprochen, der den Portfolios deutscher Immobilienunternehmen im kommenden Jahr eine weitere Wertsteigerung von acht bis zwölf Prozent zutraue, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch Regulierungsmaßnahmen sollten nichts Grundlegendes für die Branche ändern, da mindestens in den kommenden zwei Jahren keine Entspannung beim Nachfrageüberhang zu erwarten sei./gl/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0144 2018-11-13/14:30

ISIN: DE000LEG1110