Basic Resources AG: Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung DGAP-Ad-hoc: Basic Resources AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Basic Resources AG: Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung 13.11.2018 / 14:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Basic Resources AG: Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung Frankfurt am Main, 13. November 2018 - Der Vorstand der Basic Resources AG (ISIN: DE000A0JC0X4) hat unter Vorbehalt der noch ausstehenden Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.825.000,00 um bis zu EUR 300.000,00 auf bis zu EUR 4.125.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung soll gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Platzierungspreis von EUR 1,00 je Aktie erfolgen. Der Emissionserlös von geplant brutto bis zu EUR 300.000,00 soll zur Finanzierung des operativen Geschäfts verwendet werden. Die insgesamt bis zu 300.000 neuen Aktien sollen von einem institutionellen Investor gezeichnet werden. Kontakt: BASIC RESOURCES AG Michael Richter Vorstand Schillerstr. 42 60313 Frankfurt am Main Telefon: + 49 (0) 170 7336064 E-Mail:info@basicresourcesag.de 13.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Basic Resources AG Schillerstrasse 42 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0170-7336064 E-Mail: info@basicresourcesag.de Internet: www.basicresourcesag.de ISIN: DE000A0JC0X4 WKN: A0JC0X Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745065 13.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A0JC0X4 AXC0216 2018-11-13/14:31