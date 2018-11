Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize anlässlich der Kapitalmarktveranstaltung in New York auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Handelskonzern habe beachtliche Ziele bekannt gegeben, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Volumen des geplanten Aktienrückkaufs liege am oberen Ende der Markterwartungen. Das entscheidende Highlight seien aber die Ziele für den freien Barmittelzufluss./gl/ag Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0149 2018-11-13/14:56

ISIN: NL0011794037