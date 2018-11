Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rhön-Klinikum nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,20 Euro belassen. Mit den Zahlen sei der Klinikbetreiber auf gutem Weg, den Ausblick für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Unsicherheit sorge aber die Vorschrift einer Mindestbesetzung für Krankenhäuser in bestimmten Bereichen und die möglichen Auswirkungen auf die Ergebnisse./mf/tih Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007042301