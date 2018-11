Für den Schweizer Pharmakonzern Roche läuft es derzeit bestens. Nach einer überzeugenden Vorstellung auf dem wichtigsten europäischen Krebskongress ESMO, der im Oktober in München stattfand, kann das Unternehmen erneut punkten. Wie Roche am heutigen Dienstag mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA der Kombination aus dem Immuntherapeutikum Tecentriq und der Chemotherapie Abraxane als Erstlinientherapie zur Behandlung von Patienten mit dreifach-negativem Brustkrebs den Status "Priority Review" erteilt. Die FDA gewährt dieses beschleunigte Zulassungsverfahren immer dann, wenn sie einem Therapieansatz einen deutlichen Fortschritt gegenüber der aktuellen Standardbehandlung sieht. Wie es in der Mitteilung heißt, werden die Experten der US-Gesundheitsbehörde bis zum 12. März 2019 über den Zulassungsantrag entscheiden.

Den vollständigen Artikel lesen ...