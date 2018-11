Wien (www.anleihencheck.de) - Deutsche Börse AG startet eigenen Markt für Öko-Anleihen - AnleihenewsAnleger, denen neben ökonomischen auch ökologische Aspekte wichtig sind, können in einem neuen Segment an der Frankfurter Börse jetzt grüne Anleihen finden, so die Experten von "FONDS professionell".Zum Start seien in der Kategorie "Green Bonds" 150 Titel enthalten. ...

