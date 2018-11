Der auf elektrische Bootsmotoren spezialisierte Hersteller Torqeedo kündigt für das Jahr 2019 neue Motoren mit 100 kW Leistung an. Ein integriertes Antriebssystem mit zwei Motoren kommt somit ab 2019 auf bis zu 200 kW Leistung - doppelt so viel wie bisher. Denn bislang verfügte ein Deep-Blue-Motor über eine Maximalleistung von 50 kW, mit zwei Motoren waren also bis zu 100 kW möglich. Die neuen Deep-Blue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...