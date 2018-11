IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining Corp wurde bei der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse in München herzlich empfangen und wird in ganz Europa Vorträge halten

Ximen Mining Corp wurde bei der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse in München herzlich empfangen und wird in ganz Europa Vorträge halten

TSX.V :XIM

FRA: 1XMA

OTCQB: XXMMF

Vancouver, B.C. - 13. November 2018 - Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM) (FRA:1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich bekannt zu geben, dass die Stimmung unter den Anlegern im Rahmen der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse in München sehr positiv war. Aus diesem Grund hat das Unternehmen beschlossen, die Möglichkeit wahrzunehmen, sich in den kommenden Monaten in verschiedenen Städten Europas zu präsentieren. Das Unternehmen wird die Einladungen, die während der Messe am vergangenen Wochenende ausgesprochen wurden, gerne annehmen.

Im Vorfeld der PDAC, die im März 2019 stattfinden wird, plant das Unternehmen in den kommenden Monaten, seine Roadshow durch Deutschland auf Frankfurt, Hamburg und Berlin auszudehnen. Darüber hinaus wird Ximen Einladungen aus der Schweiz, Österreich und dem Vereinigten Königreich annehmen und dort Vorträge in Zürich, Genf, Wien und London halten.

In den bevorstehenden Wintermonaten wird das Unternehmen sein Genehmigungsverfahren im Süden der kanadischen Provinz British Columbia vorantreiben, wo im epithermalen Goldprojekt Brett untertägige Bohrungen und Erschließungsarbeiten geplant sind. Zusätzlich sondiert das Unternehmen eine Reihe weiterer Synergiechancen, die sich möglicherweise aufgrund der aktuellen Marktlage ergeben könnten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45172/NR-XIM-11- 13-2018 - Presentations__DE2Prcom.001.jpeg

Herr Anderson, CEO von Ximen, mit Anhängern des Unternehmens,

darunter auch Ralph Wintermantel, Verleger des Deriva-Magazins (rechts im Bild)

Wenn Sie gerne mehr über das Unternehmen Ximen Mining und seine Aktivitäten im Edelmetallsektor im Süden der kanadischen Provinz British Columbia erfahren möchten, dann kommen Sie bitte auf uns zu. Wir nehmen uns gerne Zeit, um Sie persönlich mit unserem Unternehmen und unseren weiteren Plänen vertraut zu machen.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

Ximen Mining Corp. 604 488-3900

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an allen drei seiner Edelmetallprojekte im Süden von British Columbia. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain neben der vormals produzierenden Silbermine Huldra. Zurzeit unterliegen sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Optionsabkommen. Die Optionspartner leisten gestaffelte jährliche Barzahlungen und Aktienemissionen und finanzieren die Erschließung dieser Projekte.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung vorliegt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888,

Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45172

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45172&tr=1

